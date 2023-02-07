巴基斯坦最大電子商務零售平台Daraz的首席執行官Bjarke Mikkelsen列舉了艱難的市場環境，包括歐洲的戰爭、供應鏈嚴重中斷、通脹飆升、稅收增加以及其市場上重要政府補貼的取消。裁員決定是為了讓公司為當前的市場現實做好準備，並確保Daraz能夠長期繁榮發展。

該集團在巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡和尼泊爾開展業務。

Daraz於2018年被阿里收購。該公司在2021年擁有5億客戶，1萬名員工。過去兩年，該公司在巴基斯坦和孟加拉投資了1億美元。