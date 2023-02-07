李國毅晉升人夫、人父後正能量滿滿。（羅永銘攝）

李國毅與羽球選手方振宇一起出席心路基金會公益健走活動。（羅永銘攝）

李國毅7日與帕運羽球選手方振宇一起出席心路基金會公益健走活動，分享運動帶來生活的新力量。西洋情人節即將到來，被問有為老婆準備什麼禮物？李國毅說，這一年對兩個人感情產生巨大變化，為了照顧新生命，用了所有的心力，情人節時他會把小孩帶走幾天，讓老婆好好休息，「可能挑戰去中南部幾天，老婆很鼓勵，還希望能一個月一次。她不想要名牌包，什麼都不要，我想她需要這個」，被讚果然是貼心好老公。

李國毅說自己有潔癖，不習慣外人住家裡，所以女兒出生後沒請保母，也不放心托嬰，因此都是夫妻倆親力親為照顧和靠雙方長輩支援，尤其老婆真的很辛苦。他提醒想生小孩的人要三思，「基本上就是失去自由，情感被牽絆著，人生整個想法都不同，一切會以小孩為重，拍戲也不會接這麼滿，為了小孩登緊神經，久了之後會需要放鬆，沒人能承受這些這麼久」。

李國毅曾任台北縣議員的爺爺李樔槦去年過世，坦言今年過年期間氣氛滿悲傷，是這麼多年來家人第一次沒聚集在老家過年，是他36年第一次、爸爸則是70多年來第一次，因此心情複雜，幸好1歲多的寶貝女兒正牙牙學語，些許療癒了家人。

他說女兒現在開始學走路，很多話聽得懂，會表達要或不要，很會叫爸爸媽媽，女孩不像男生這麼亢奮，目前帶女兒體力尚可，並透露他們把女兒當狗狗訓練，因為疫情期間先養了一隻狗，又多了一個寶寶，就用同樣教養方式，一個指令一個動作。女兒今年收到滿多紅包，他笑說本想抽一點貼補家用，但媽媽說不行，應該會幫女兒開戶，未來等適合年再教她運用。

李國毅說，女兒現在表達能力很好，看到他的宣傳影片會叫爸爸，讓他頗為得意，一開始很興奮，後來發現女兒看到電視上的賀軍翔也叫爸爸，他就有點哭笑不得。現在的他手機裡都是狗狗和女兒照片，還第一次發生手機記憶體不足窘況。

隋棠今被周刊報導遭鄰居抗議小孩太吵、他被問此事表示不清楚新聞內容，但他自己怕吵、聽覺又很敏感，家裡幾乎沒有聲音，小孩因為還不會走路，加上女兒不算太活潑好動，都還在可控制範圍，且他幾乎認識所有鄰居，看到鄰居還會主動上前問「會不會太吵」，目前相安無事。李國毅說，因為藝人身分，他過去甚至不在外面餐廳吃飯，現在有了小孩，反而希望她能正常生活，盡量帶她出去走走接觸外界，自己也開始適應這樣的日子。

近期老婆在社群網站相當活躍，不過他說老婆是職業舞者，覺得家裡有一個公眾人物就夠了，女兒未來如果也想演戲的話，他則不太鼓勵，希望她自然而然長大，如果這麼小就懂得運用情緒的話，他會不開心，「希望她能想哭就哭想笑就笑，長大後另當別」，坦言女兒出生到現在滿多邀約，但他自己覺得怪怪的，不是很想帶著她拋頭露面賺錢，有點排斥。

被問到生活中若產生負能量會如何面對，他說，慶幸自己曾是體育選手，常常砥礪自己下次要更好，成為演員後，也會告訴自己時間會過去，回頭看那些情緒好像都沒那麼重要了。為鼓勵身心障礙朋友勇敢踏出新生活，李國毅也分享，當初在臺中念體育大學7年，之後成為演員也要去外地生活，是很棒的經歷，要學習獨立自主，照顧自己，也學到時間管理，慶幸當初選擇去外地讀書，選擇離開舒適圈。實際參訪心路機構，受到很大的衝擊。