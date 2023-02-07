前副總統連戰（中）7日舉行「連戰回憶錄」新書發表會，包括前總統馬英九、立法院前院長王金平、國民黨主席朱立倫等來賓一同合照。（王英豪攝）

前副總統連戰（中）7日舉行「連戰回憶錄」新書發表會，家人齊聚獻上祝福。（王英豪攝）

前副總統連戰7日舉行「連戰回憶錄」新書發表會，夫婦進場時揮手致意。（王英豪攝）

國民黨前主席連戰今天(7日)發表《連戰回憶錄》新書，致詞時自期該書「閱讀連戰，可以海納百川」，也祈願天佑中華民國與深愛的家園台灣，盼望兩岸能走上和平之路，共同合作、發展、繁榮，子孫永不再受戰火波及。

連戰表示，過年之後邁入人生第87個年頭，回顧自己這一生，踏入政府工作領導國民黨，不同階段受到很多長輩提拔，同仁協助，銘記感恩；回憶錄是忠實面對自己走過的歲月，回顧檢討自己的工作，希望能與廣大讀者分享。

連戰說，回憶錄寫作歷經數個年頭，橫跨兩岸，也融入了他的家史，也是台灣史的一部分。連指出，他在公務門服務超過4分之1的世紀，在維護中華民國立場、建設台灣進入開發國家之林與改善兩岸關係上，已經盡了心力，無愧國家民族。

連戰指出，時代巨輪一直往前轉動，現在該是下一代接下使命往前繼續奮鬥的時刻，連戰回憶錄可給志同道合的各界朋友相互砥礪參考，遇到挫折依然堅持理念，百折不回，不改其志。