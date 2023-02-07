台中市長盧秀燕今天下午抵達佛光山弔唁開山宗長星雲大師，要代表市府及市民來向星雲大師辭行及致謝，祝他一路好走。(林雅惠攝)

台中市長盧秀燕今天下午抵達佛光山弔唁開山宗長星雲大師，盧秀燕受訪表示，星雲大師推動人間佛教與三好運動，這三好運動就是台灣的價值，佛光山非常照顧台中市政府及市民朋友，今天代表市府及市民來向星雲大師辭行及致謝，祝他一路好走。

盧秀燕表示，星雲大師推動人間佛教及三好運動，實現出家人入世思想，濟世度人，這三好運動「存好心、說好話、做好事」就是台灣的價值。

盧秀燕說，台灣的價值就是善良，佛光山非常照顧台中市政府及台中市民，尤其佛光山在台中的惠中寺，與台中市政府有很多合作及互助方案，比如疫情期間，佛光山捐贈非常多當時稀有的醫療物資給台中市政府，包括捐贈Ｎ95口罩，在當時是非常稀有，佛光山則捐贈提供給台中警消及醫護人員。

此外，佛光山也捐贈各式各樣的防疫物資，另外每年的臘八粥，佛光山在台中的惠中寺也都會親自來主持，所以台中市民朋友對於佛光山星雲大師非常的敬重及懷念他，今天也特地代表台中市政府及代表市民朋友來向他辭行，祝他一路好走，同時也表達向星雲大師致敬及致謝，此外，台中有非常多的佛光山信徒，她也代表信徒們到此來向大師弔唁。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！