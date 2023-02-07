拒盤查飛車逃逸 汐止警追捕查獲槍彈

新北市汐止警分局社后派出所員警昨（6日）晚11時許巡經汐止區中興路，見有民眾聚集喧嘩，員警欲上前勸導，其中1名男子隨即跑進自小客車內駕車逃逸，員警立即追捕並通報攔截，最終在民族六街將逃逸的33歲江姓男子逮捕，從車裡及丟棄的背包內起獲手槍、子彈，全案依法偵辦。

警方表示，江男駕車高速於中興路行駛，沿途跨越雙黃線逆向，隨後警方在民族六街攔下該車，江男子棄車逃逸，徒步奔跑於巷弄內躲藏，員警合力圍捕追逐百米後，順利將江男壓制逮捕。

員警發現江男渾身酒味，施予酒測酒測值達0.55mg／L，警方逕行搜索，在駕駛座車門凹槽起獲子彈10顆，並在江男丟棄的斜背包內起獲手槍1把、彈夾1個。偵訊後，警方依槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險、妨害公務等罪嫌將江男移送士林地方檢察署偵辦。

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