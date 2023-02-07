好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）出道多年，演過不少經典電影，是影壇重量級男神，外型英俊的他總能迷倒一大票粉絲，他不但人帥，心地也善良，曾捐出70%收入用於研究疾病，面對粉絲總是親切又有耐心；近日他現身英國在地餐酒館，被粉絲認出後大方合照，還親切走進廚房與廚師握手，讓不少人羨慕。

4日一家英國赫特福德郡名為「The Robin Hood」的餐酒館PO出貼文，並曬出基努李維與廚師的合照，基努李維站在杯櫃前，身穿黑色T恤和常見的黑色西裝外套，休閒狀態的他滿臉絡腮鬍，站在除廚師身邊露出微笑，餐廳粉絲專頁寫下：「今天中午有驚喜的訪客」，並形容基努李維是可愛的人，文中指出員工詢問是否能拍照，基努李維二話不說走進廚房與兩名廚師握手、合照，並稱讚當日準備的食物很美味。

根據英國《BBC》報導，基努李維與兩名友人抵達該餐酒館，點了兩份炸魚薯條和兩份牧羊人餡餅，18歲的廚師廚師史考特（Scott Valentine）回憶當日在吧檯看到一名男子神似基努李維，當下他沒有多想，直到另一名女員工勞拉（Laura Rolfe）確認那名男子真的是基努李維，史考特當時心情既緊張又害怕，因為沒想過自己有機會做菜給大明星吃。

女員工勞拉接受英國《都市日報》訪問，表示當天基努李維是中午12點30分左右去用餐，當他一踏入餐酒館，勞拉就認出他，她說基努李維非常平易近人，並形容是「世界上最友善的名人」，親切到廚房合照的行為讓其中一位廚師差點興奮到暈過去。