鄭仲茵加入《美麗人生》飾演公爵夫人。（台視提供）

台視《美麗人生 壯志高飛》再度加入新角色，鄭仲茵演出身分高貴的英國公爵夫人「鄭若楠」7日晚上登場。劇中張又瑋和游詩璟私奔時發生意外，鄭仲茵飾演張又瑋的母親，傷心欲絕趕回處理兒子後續事宜。她向來多以女強人的俐落形象出現，這次多了「公爵夫人」身分，渾身散發貴族皇家氣息，她強調會透過不一樣的表演方式，為角色帶來嶄新靈魂。

鄭仲茵上次在台視拍戲，是16年前的《神機妙算劉伯溫》，再度加入8點檔戰局，心情緊張又期待，她笑說：「好久沒有這種感覺，一進到台視熟悉感就回來了，不過我還是在攝影棚裡面迷路，都要靠工作人員帶。」她上周才剛過完生日，在生日前一天帶女兒到紫南宮拜土地公，前往南投的路上就收到劇組的訊息，拜拜完出來，電話中就談好加入劇組，她笑著表示：「上一次是劉伯溫，這次是土地公，感覺有股力量在指引我。」

鄭仲茵也透露，自己很喜歡這次的角色背景設定：「我喜歡英國的禮節，像是用餐的禮儀，對我來說是一種儀式感」，由於身分特殊，本來預想可以帶禮帽出場，但考量到出場戲的場合不適合，鄭仲茵表示，或許之後會有機會看到。

鄭仲茵說，若楠這角色喜怒不形於色，更加內斂，但其實她內心都已經計畫好了。並透露角色第一場出現，便是處理兒子的後事，即便內心有著巨大的悲傷，臉上依舊帶著一貫的沉穩。這樣的表演方式，也讓她笑說「很跳脫一般的八點檔」，預計將和丁力騏及游詩璟有大量對手戲。雖然3人之前都遇過，但這組合倒是第一次，新鮮的內容加上新鮮的組合，希望擦出不一樣的火花，帶給觀眾耳目一新的感受。

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