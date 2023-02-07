嘉義市文化局舉辦「語您相招．扮嘉伙仔」母語活動訊息。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市世賢圖書館說故事推廣母語文化。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府文化局圖書館攜手嘉義市閱讀推廣協會、慈濟宮如意振裕堂八家將、長義閣掌中劇團及客家文化協會推展母語，自2月11日起至25日有「搬戲」、「家將」、「弄戲」及「好客味」等多場台語及客語的主題表演活動。

嘉市府文化局指出，行政院主計總處2020年人口及住宅普查專區統計，嘉義市6歲以上本國籍常住人口約23萬4885人，使用華語、台語、客語比例分別為51.7％、48.1％、0.8％，其他語言與臺灣手語為0.1％，母語使用率低於50％。

市府文化局表示，2000年聯合國教科文組織訂定每年2月21日為世界母語日，母語從家庭開始，是社會化學習的第一語言，家庭、社區是奠定母語能力及母語永續的核心場域，2019年台灣公布實施《國家語言發展法》，發展多元、平等、開放的語言政策。

市府文化局邀請嘉義市閱讀推廣協會、慈濟宮如意振裕堂八家將、長義閣掌中劇團及客家文化協會共同舉辦「語您相招．扮嘉伙仔」，表演藝文、與民眾互動，推廣台語、客語等母語的生活文化特色，讓更多人能認識、進而親近母語。

2月11日至25日在世賢圖書館、文化局中廊及慈濟宮等地，有多場演出，2月的每周六下午3時30分在世賢圖書館兒童閱覽室推出母語故事時段，由嘉義市閱讀推廣協會分享臺語文故事與客語故事。活動相關資訊可查詢嘉義市政府文化局臉書或網站。