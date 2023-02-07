威宏指出，全球國際商務與旅遊活動持續熱絡，推升行李箱、輕奢與精品包袋的消費動能，既有客戶包括LONGCHAMP、HUGO BOSS、AWAY等今年訂單將持續穩定挹注，而TUMI泰國廠訂單更已排單至第二季末，且除現有客戶外，過去受限公司產能滿載而未能接單的中高階美系精品包袋新客戶，去年已完成柬埔寨廠區整併後，今年內將開始接單，預計美系精品包袋新客戶的挹注，今年即可貢獻營收。

運動事業方面，裝備部份預期可保持穩健，包袋則由於美國客戶持續推動生產外移中國大陸政策，威宏位於越南的德御廠將有機會受惠轉單效益，使過去集中在中國大陸生產的高爾夫球袋訂單，將陸續移轉至已具備成熟高爾夫球袋產線的越南德御生產基地，威宏將持續招募當地員工、擴增產線以因應轉單需求。

展望2023年，威宏指出，即便目前運動產業庫存水位仍偏高，但在轉單效應持續擴大下，公司仍有成長動能，威宏今年兩大事業受惠轉單效應，以及海外商旅復甦與新客戶帶動輕奢精品包袋明顯成長的挹注下，全年營運規模可望再向上走揚，同時，因疫情影響而推遲的海內外相關事業併購計畫，亦可望在今年內展開推進。