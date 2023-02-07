長榮航太大園廠區總面積達58,600平方公尺，主要設施包含4座飛機維修棚廠，可同時進行多架次廣體及窄體飛機維修作業，以及發動機及零組件修護廠，物料補給庫房以及行政辦公區域等。累計重大機體維修超過3,000架次，發動機維修超過2,000具。

主要機體維修客戶橫跨美洲、歐洲、東北亞以及長榮集團，目前維修產能全滿，待修達到21架次同時開工，回到疫情前水準，一年達260架維修產能。

觀音廠區佔地17,600平方公尺，以航太產品及組件的生產製造為主，包含機械加工、放電加工自動產線、化學表面處理產線、電子束焊等特殊製程等，已分別取得波音公司和GE公司的生產認證及訂單，提供原廠零組件的製造及大型機體的組裝服務。該廠區所生產的Leap發動機燃燒筒，為空巴A320 neo 及波音B737 MAX等2種機型使用，市率高達50％以上。

公司經營階層指出，今年維修雖然滿載，受到人力有限及廠棚規模，保守估計小幅成長。未來第三航廈完工，長榮航太會爭取2個廠棚空間，在擴增維修廠棚，維修業務可望進一步成長。製造業務在新機交機增加，法人估計製造業務今年營收可望年增25％～30％，全年兩大業務比重去年為8：2，製造業務占比今年將提升到25~30％。

長榮航太轉投資3大事業，包括與美國GE合資的長異發動機維修、美國Spirit Aerosystems合資的長銳航材，以及與艾姆勒車電、匯鑽科合資長鑽，主要業務分別為GE發動機維修、複合材維修以及電動車用零組件表面化學處理。

公司指出，長異獲利一向穩定，也是去年3家轉投資公司中唯一獲利的公司；長銳前2年因為在設立階段，2022年10月正式營運，2023年預估由虧損轉盈；長鑽產品必須獲得車廠認證，去年7月才開始小批量生產，今年產量逐步增加，預期可小幅轉盈。