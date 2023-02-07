大陸公布的1月份製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，相較去年12月成長3.1個百分點，重返50以上的擴張區間。在調查的21個行業中，其中有18個高於去年12月，製造業景氣水平有逐漸回升的趨勢，市場也預期，年後拉貨效應漸現有望。

氣立表示，除了消費性電子產品外，太陽能、半導體、電動車、雲端伺服器等生產都有氣立產品應用機會。隨著各式終端商品發展的日新月異與款式汰舊換新快速，客戶的需求也多樣化。而氣立所開發的氣缸、真空及機械夾爪類等產品，不僅各類規格齊全可滿足客戶要求，且公司每年不斷研發推出新品來提升產品競爭力，以為客戶提供高效節能的生產機具。

除了製造業景氣回升可望推升氣動元件出貨與需求外，大陸的太陽能政策也是氣動元件出貨的觀察重點之一。大陸目前已是全球最大的可再生能源生產國，其太陽能的製造技術也領先全球；大陸政府日前宣布，到2025年風能和太陽能發電量將增加一倍，2030年達到碳排放峰值，並在2060年實現碳中和，這也可望帶動太陽能產品的製造加速成長，成為氣立下一個營運成長關鍵。