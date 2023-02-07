信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場投資退場後，又遇上景氣開始進入盤整修正階段，短期預售市場將只剩下自用客層，而面對景氣突然的劇烈改變，預售案勢必得端出更多的牛肉才能吸引消費者，包括送冷氣等家電，或者推出精裝修的住宅產品，讓消費者可以連裝潢都一併申請房貸，吸引更多自用客購屋，不過以現在預售案買氣疲弱，一旦時間拉長，可能會導致部分個案出現讓利搶客的狀況。

統計顯示，去年9~12月單月預售揭露件數可達1.2萬件，近7個月則件數都不到7千件，若與去年9月揭露件數最多的時候相比，當期六都除了台北市外，一個月成交的戶數都超過1千件，桃園和台中市甚至超過兩千件，不過景氣見高後下滑的速度相當快速，11月六都預售揭露的件數全數跌破一千件，尤其是科技業投資題材快速退燒的南二都，衰退幅度相對更為顯著。

此次統計範圍為交易日期自110年1月1日至111年11月30日之實價登錄預售屋案件，11月資料雖尚未完整，但整體趨勢已經反映買氣疲弱，尤其預售產品又是房市的領頭羊，預售進入量縮整理後，房價也沒有太多表現空間，2022年一二手市場在價格創下歷史新高後，雙雙量縮進入盤整期，預料後續預售市場銷售狀況並不會太樂觀，一旦有新的變化也會帶動房市出現新的風向。