桃園市33歲李姓男2022年7月將益生菌當成毒品咖啡包販售，並賣給網路巡邏的警察，當場遭到逮捕。李男堅稱一開始就是要賣益生菌，不過桃園地檢署檢視相關對話，依詐欺罪嫌起訴。

檢方調查，李男知道自己並無毒品可供出售，卻將市售益生菌當成毒品販售牟利，2022年7月3日下午，他在社交軟體推特上，向正在網路巡邏的員警傳送訊息「了解，需要可以找我哦」、「飲料超過20的話，1比300就好」等術語，希望成功販售咖啡包。2人並改用Wechat談論交易細節，雙方約定以3500元購買毒品咖啡包10包，並在隔天於桃園市中壢區向員警收取3500元，並交易11包假裝是毒品的益生菌。員警隨即表明身分將其逮捕。

李男被逮後，否認犯行，強調自己本來就是要賣益生菌。檢方認為，警方是為了犯罪偵查，因此假裝有購買毒品的意思，雖然並未真正完成買賣，但李男有詐欺之故意，並著手於詐欺行為。仍以詐欺罪未遂犯論處，另涉犯販售毒品未遂罪嫌，檢方認為，男子主觀是基於詐欺才做出如此行為，因此罪嫌不足，不另為不起訴處分。