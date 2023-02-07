結婚對於許多人來說，不僅僅是兩個人的人生大事，而是兩個家族的結合。一位人妻表示，娘家重視儀式感，逢年過節都會約吃飯，且不是訂餐廳就是媽媽在家煮了8菜1湯，老公吃了幾次飯後卻覺得很煩、壓力大。於是某天人妻決定攤牌，表示自己也常陪老公回婆家，「那你有沒有想過我也覺得很累」，最後提議兩人假日各自回原生家庭，老公從此也不再抱怨。

原PO在Dcard發文表示，娘家逢年過節一定約吃飯，婆家則是沒有過節習慣，就連除夕圍爐也只是一鍋火鍋就沒了，「婆婆都說不用花錢過節，給現金就好」。原PO提到，近日娘家約吃飯，老公開始抱怨活動太多，原來他覺得活動太多很煩、壓力大，持續一陣子後原PO終於受不了決定攤牌。

原PO分享，某天下午她找了老公到咖啡廳放鬆，趁機說明生了3個女兒的娘家重視儀式感，就是把3個女婿都當成兒子看待，並提議未來可以自己回娘家吃飯；此時老公回應，其實他只是假日時什麼事也不想做，「在婆家耍廢」。

原PO則指出，其實她也想假日都待在家耍廢，但還是每周都陪老公回婆家住、跟公婆相處，「那你有沒有想過我也覺得很累，更可況我們娘家聚餐還不是每個禮拜，說實在的，要喊疲累，我真的也不輸給你欸！」更何況婆婆、婆家鄰居還覺得，身為媳婦要幫忙煮飯、做家事、招呼小姑和小孩等，讓老公聽了坐立難安。

最後原PO提出建議，以後兩人假日各自回家，除非有事情需要幫忙再去拜訪婆家或娘家，「彼此不要用這些『儀式感』或者『責任』牽制彼此，至於自己的長輩，自己去擺平！如何？」讓老公從此不再抱怨娘家聚餐，兩人沒有出席另一家的活動時，開始會各自應付家長，而雙方家長久了之後也自然習慣了。

對此，許多網友紛紛回應，「結局真的很棒」、「能達成共識就好了，真的沒有一定要怎樣，婚後也需要自己的空間跟自由」、「真的就是溝通太重要啦，也還好你老公還願意溝通」。