台南地檢署持續偵辦台南市正副議長選舉賄選案，檢方今(7)日凌晨訊後，議長邱莉莉、副議長林志展分別以新台幣150萬元及120萬元交保。民進黨中評會今開會，援引黨章規定，經過1小時討論，將2人予以停權3年處份，等司法調查出來後會再另行處份。媒體人張禹宣對此狠酸「打假球」，直批下次選舉4年後已恢復黨權。他還說自己早就說過肯定三年，偌大的賄選案都還在留餘地，民進黨真的爛到骨子裡，連演都懶得演。

「民進黨中評會開鍘，邱莉莉、林志展議長選舉涉賄停權3年。」張禹宣痛批，「打假球！下次選舉4年後已恢復黨權。」張禹宣還在留言區繼續罵：早就說過肯定三年，民進黨真的爛到骨子裡，連演都懶得演。偌大的賄選案都還在留餘地，就問賴清德四年後這兩人是不是還讓他們代表黨參選、再戰議長，然後再發生一次再停權三年？並酸民進黨：「等到法律程序有結果再討論除名。白話文(翻譯)：能拖就拖、能混就混。」

有網友表示「重點是4年後那幾位也要選得上啊~」，張禹宣回「光提名這件事，就夠敗票了」，該網友說「台南人投票又不看人名的」。另一網友說「民進黨的為選舉為執政什麼都不在意，也算是他們生存之道，因為時間會讓事件淡忘，讓民進黨的政客們能選輸升官，違法就騙人民假處罰，等時間與爭議過後再包裝復出。」

而對此消息，民進黨中評會主委賴瑞隆表示，被問到停權3年並不影響當事人爭取連任，是否讓外界覺得民進黨在打假球？賴瑞隆說，這是重大司法案件，絕對會很快有明確處置，若涉及賄選一定會除名。2名當事人今有發表書面聲明，而中常會今是共識決，希望回復民進黨聲譽及回應人民期待，停權3年是民進黨目前年限最高的處份。將就司法調查結果出來後再做處置，若有買票事實，就依照「黨章」及「廉政條例」處理。