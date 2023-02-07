新北市板橋區本月4日晚間有民眾在中山路拾獲大筆現金，送交海山警分局埔墘派出所協尋失主，經清點共13萬1000元。當員警正忙於調閱監視器畫面，試圖從中找出失主時，失主蘇姓男子正好焦急趕到派出所報案，表示騎車途中不慎遺落裝滿現金的塑膠盒，員警根據蘇男說詞及比對監視器畫面，確認蘇男確實為失主，遂將現金發還。

據了解，從事插畫工作的蘇姓男子本月4日至北市花博公園動漫祭販售插畫商品，獲利10餘萬元，當晚8時許蘇男騎車返家，將所有紙鈔裝進塑膠盒置於機車腳踏墊上，行經板橋區中山路、三民路口時，未發現現金盒滑落繼續前行，塑膠盒遭後方車輛輾過破裂，大筆現金四散，幸多位熱心路人撿拾現金送交派出所，經清點共13萬1000元。

蘇男返家後驚覺遺失大筆現金，急忙趕到派出所報案，所幸現金已由熱心民眾送達，經警方確認身分後領回。海山分局表示，將持續調閱監視器，清查有無其他拾獲民眾。