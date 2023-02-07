紅十字會運用國際紅十字網絡，持續關注IFRC與當地紅會的動態，第一時間了解災情及相關需求，呼籲各界一起協助土耳其及敘利亞人民渡過難關。（紅十字會提供／林良齊台北傳真）

紅十字會運用國際紅十字網絡，持續關注IFRC與當地紅會的動態，第一時間了解災情及相關需求，呼籲各界一起協助土耳其及敘利亞人民渡過難關。（紅十字會提供／林良齊台北傳真）

紅十字會運用國際紅十字網絡，持續關注IFRC與當地紅會的動態，第一時間了解災情及相關需求，呼籲各界一起協助土耳其及敘利亞人民渡過難關。（紅十字會提供／林良齊台北傳真）

土耳其強震！我國紅十字會在土耳其強震發生當天立即發函給土耳其及敘利亞紅新月會表達慰問及捐助，今日收到土耳其紅新月會回覆，希望捐助以現金優先，並列出需求物資清單，包含括帳篷、毛毯、電熱器等共13項，紅十字會將率先捐出2萬元美金，至於所需物資，紅十字會隨時備便，希望有善心人士或航空公司贊助運費。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）緊急呼籲募集7000 萬瑞士法郎（折合台幣約22億7千萬元），援助土耳其和敘利亞發生的致命地震。

IFRC副秘書長Xavier Castellanos表示，強震伴隨著嚴酷的寒冬，使生存條件脆弱的人們更加難以承受，尤其是在長達十年戰爭的敘利亞，許多人已經失去家園及親人，更需要全球提供人道援助。我們必須聯合起來，盡最大努力提供幫助。

土耳其及敘利亞紅新月會在地震發生後立即動員，社區裡時刻都感受到救援需求不斷地增加。救援隊伍到達受災最嚴重的地區，搶救那些仍被困在廢墟下的倖存者。

紅十字會運用國際紅十字網絡，持續關注IFRC與當地紅會的動態，第一時間了解災情及相關需求，呼籲各界一起協助土耳其及敘利亞人民渡過難關。捐款可洽紅十字會並備註「土耳其強震」。