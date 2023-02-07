流感還在流行中！疾病管制署今天表示，近一周國內新增10例流感重症案例，年齡涵蓋40多歲到90多歲，另有一例8歲男童因咳嗽有痰、發燒、呼吸困難送急診，1月29日住進加護病房至今，仍在治療中。

疾病管制署表示，社區流感病毒活動持續上升，近一周新增10例流感併發重症病例，均為A型流感H3N2，分別為7例男性、3例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，均有潛在病史，其中9例未接種本季流感疫苗，發病日介於今年1月23日至31日。

疾管署發言人莊人祥說明兒童流感重症個案，為8歲男童，罹患神經肌肉疾病，去年12月底因呼吸道融合病毒感染住院，今年1月16日出院返家，1月29日因咳嗽有痰、發燒、呼吸困難送急診，X光顯示肺炎，新冠肺炎外篩陰性、流感快篩A型陽性，收治加護病房，1月30日診斷通報流感併發重症，並給予抗病毒藥物克流感，檢驗為H3N2，目前還在小兒加護病房治療中，不過已經退燒。

另新增1名流感重症死亡個案，為90多歲女性長者，有高血壓、痛風、心房顫動及腎囊腫病史等潛在疾病史，未接種本季流感疫苗，於 1月9日因呼吸道症狀及發燒就醫，同日住院採檢，流感快篩檢驗為A型H3N2，之後因急性腦中風、慢性腎衰竭及呼吸衰竭，於2月2日不幸病逝。

依疾管署監測資料顯示，上周門急診類流感就診人次4萬7004人次，較前一周上升28.1％，主要受春節連假後門診恢復看診影響。莊人祥分析，上周門急診類流感就診人次和春節前相當，可能因為過年期間人員交流，加上今年春節假期較長，看起來個案數較多。

莊人祥提醒，農曆春節後到3月左右，氣溫仍較低，因此都還是流感流行季，不可不慎。另外，下周適逢高中以下各級學校開學，莊人祥預期，兒童流感疫苗接種率約6到7成，但開學後接觸頻繁，仍可能造成感染，也須留意回家後傳給家人，預期流感疫情有上升的可能性。

疾管署統計，本流感季自去年10月1日起截至今年2月6日，流感併發重症病例累計37例（31例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占41％），92％未接種本季流感疫苗，78％具慢性病史；其中死亡5例（4例H3N2、1例B型），均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，目前為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等；出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。