經歷上周超級央行周洗禮，包括美國聯準會（FED）、歐洲央行（ECB）及英國央（BoE）等紛紛召開利率決策會議，外加近期包括非農就業及ISM非製造業指數等的美國經濟數據報喜，市場對於聯準會升息預期上移的預期加重。

投信法人表示，FED主席鮑爾坦承通膨確實有減緩跡象，故市場對於此次會議以鴿派解讀，美元指數寫下9個月新低。然而2月3日美國公佈兩項經濟數據，大幅超乎預期。

首先，美國勞工部公佈就業報告，1月份非農就業新增人數高達51萬人，與預期的18.7萬人差異甚鉅，失業率則從3.5％降至3.4％，創下53年以來新低。此外，上個月摔下榮枯線之下的ISM非製造業指數，從上個月的49.2勁揚至55.2，同樣大幅超越預期的50.3。

投信法人分析，由於經濟數據透露美國軟著陸的可能性，也使得FED的升息路徑上移，根據FedWatch Tool顯示，3月升息1碼的機率超過90％，5月再次升息1碼後將結束此波強勁的升息循環，到了11～12月才有降息可能，與上周五以前的預期有所差異，也使得美元指數在更鷹派的緊縮政策預期下，連續三日走升。

市場過度解讀聯準會將轉向鴿派的情況下，美元指數一度要跌破100整數關卡，創下2022年4月以來新低，在經濟數據及聯準會持續升息緊縮等的基本面支撐下，美元指數上半年仍有從谷底翻揚之條件。建議投資人可透過期元大美元指數ETF及期元大美元指正2 ETF逢低布局，並遵守操作紀律，嚴設停利停損。