外資現貨賣超32億元，期貨淨多單縮減至7,081口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為8,000餘口，買權賣權OI增量依舊相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現相當。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月選保守態勢，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股目前高檔多空拉鋸，短線在電子權重股皆無明顯表態下，台股仍可以選擇權方式保守操作。
台股7日續作量縮整理格局，盤中一路平盤上下拉鋸，終場台股收在平盤附近位置，成交金額縮減至1,893億。台幣重回30元大關附近震盪整理，目前在台股量能無法明顯放大回升下，短線台股仍可以選擇權方式保守操作。
外資現貨賣超32億元，期貨淨多單縮減至7,081口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為8,000餘口，買權賣權OI增量依舊相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現相當。
群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月選保守態勢，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股目前高檔多空拉鋸，短線在電子權重股皆無明顯表態下，台股仍可以選擇權方式保守操作。
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