外資現貨賣超32億元，期貨淨多單縮減至7,081口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為8,000餘口，買權賣權OI增量依舊相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現相當。

群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月選保守態勢，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股目前高檔多空拉鋸，短線在電子權重股皆無明顯表態下，台股仍可以選擇權方式保守操作。