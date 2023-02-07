MAZDA6 20th Anniversary Edition絕美登場

MAZDA6自第一代問世以來，即以洗鍊簡約的外型與超越同級車款的配備，受到市場廣大的喜愛，歷經20年進化與淬鍊，台灣馬自達推出MAZDA6 20th Anniversary Edition，除導入全新車色「匠韻紅」外，車頭以高光澤水箱護罩呈現霸氣氛圍，車側則有鍍烙「20th ANNIVERSARY」字樣，彰顯品味獨具的車主。

台灣馬自達表示，自2002年首度以中大型房車MAZDA6來詮釋Zoom-Zoom宣言開始，經歷3個世代進化，MAZDA6儼然成為台灣市場中大型日系房車/旅行車的指標車款。為了歡慶MAZDA6問世20周年，台灣馬自達於宣布正式導入MAZDA6 20th Anniversary Edition，此車以MAZDA最受市場歡迎的WAGON 25S Signature車型為基礎，搭配專屬暖沙棕內裝，鋪上Leganu麂皮質感與Nappa真皮混搭座椅，以及車側葉子板上獨有的20周年專屬徽飾更顯不凡氣度。

MAZDA6 20th Anniversary Edition搭載i-ACTIVSENSE主動安全科技，提供完整的安全防護，並導入全速域巡航模式車道維持輔助系統（CTS）、無線Apple CarPlay與無線充電裝置等領先同級進口車的配備，並提供二款代表「匠塗工藝」的車色供消費者選擇，除了去年受市場好評的「雪幻白」外，再導入全新車色匠韻紅（Artisan Red Premium），售價134.9萬元起。

台灣馬自達表示，匠韻紅可呈現猶如紅酒的醇厚韻味，透過日式職人精湛的工藝技術，在三層基本塗層結構上加入黑色塗料，發揮巧思融合出前所未見的深紅色調，使其創造出更強烈深邃的光影對比，比起以往的MAZDA特殊車色更加細緻，不僅突出車身力量與美感，在光照下透出如紅寶石般的暗紅色光澤，釀造出精緻奢華的尊榮品味，需加價1.5萬。

MAZDA6 20th Anniversary Edition同時還搭載配置11支揚聲器的BOSE環繞音響，讓駕乘者沉浸在劇院級行車氛圍中；搭配深受消費者喜愛的雙前座導流式通風座椅，在長途駕車時更顯舒適自在。兼具主動安全科技防護與豪華舒適內裝的MAZDA6 20th Anniversary Edition一次滿足消費者對進口中大型旅行車的想望。