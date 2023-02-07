OPEL推出閃電煥新專案暨情人節活動

Opel Mokka Edition銷售亮眼，農曆年前火速完售，Opel台灣總代理歐吉汽車感謝消費者的肯定與支持，加碼推出Opel閃電煥新專案暨情人節活動。

歐吉汽車表示，即日起至2月底前下訂Opel Mokka Elegance車型，即可享有3+1年不限里程延長保固以及2年或2萬公里免費保養，並提供80萬元高額0利率或5萬元低頭款首年低月付3888元起的彈性財務方案可選擇；此外，Mokka-e Elegance車型也可享有3+1年不限里程延長保固優惠，讓嚮往純電移動生活的消費者可以安心入主，享受綠能科技。

除了Opel閃電煥新專案全面開跑外，Opel 台灣總代理歐吉汽車特別推出Opel情人節祝福活動，只要在2月14日至3月31日期間至全台Opel展示中心或臨時籌備處預約試乘後，即可參加Opel情人節祝福禮抽獎活動，就有機會獲得十萬元購車金或價值超過1萬元的老爺酒店一泊二食住宿券二組。