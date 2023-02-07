一名網友日前目擊一群國中生在內壢站搭上火車後，幾名男學生因連日比賽睡得少，坐在博愛座休息時遭一名婦人痛罵，婦人疑似飆罵髒話並要求讓座，男學生起身後，對方仍持續碎念，最後一名男學生崩潰下跪喊「能不能請妳不要再吵了嗎？我們真的很想睡」，影片曝光引發熱議。

該女網友在臉書「爆料公社公開版」發文稱，當時一群國中生5日晚上9點多在內壢車站搭上車後，因兩天比賽睡不到10小時，就坐在博愛座上，一名婦人後來進車廂後要求讓座並飆罵髒話，學生後來讓座後，婦人一人坐2個位置仍持續碎念，吵得整車不得安寧，最後一名學生甚至當眾下跪。

男學生因連日比賽睡得少，坐在博愛座休息時遭一名婦人痛罵，婦人疑似飆罵髒話並要求讓座，男學生起身後，對方仍持續碎念，最後一名男學生崩潰下跪。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該女網友公開的影片中，一名男學生直接在車廂內下跪說「能不能請妳不要再吵了嗎？我們真的很想睡」，一旁還有台鐵人員協調情形，婦人一直強調自己沒有罵人，原PO則說前面婦人罵髒話逼孩子的畫面沒拍到，發文痛批「為老不尊的人很多，但博愛座不是健康老人的專利，每個人都有需求」。

其他網友留言「博愛座真的是很廢的東西」、「提告公然侮辱，絕不和解」、「我可以體諒老人家，但是千萬不要倚老賣老，這種人最討人厭」、「不是所有老人都值得尊重，為老不尊」、「幹嘛跪，無視她讓她自己氣到高血壓」、「不是人老變壞，是壞人已變老了」。