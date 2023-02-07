南部地區水情嚴峻，而曾遭遇百年大旱的台中市現況如何？台中市府水利局長范世億說，包括德基水庫、鯉魚潭及日月潭，近來日蓄水量都超過80％，截至目前為止，水庫蓄水情況比去年艱難一點，但比前年大旱災時好一些，市府積極推動再生水，近期並將與中央單位研議相關配合措施。

台中市長盧秀燕7日在市政會議指出，南部地區已出現缺水問題，上周行政院會也曾就此議題進行討論，台中市目前水源供應尚稱穩定，但呼籲民眾仍應節約用水；市府也持續推動再生水廠相關建設，盼多留些自來水供民生使用，目前除有水湳、福田再生水廠，未來中科二期預估需求的10萬噸用水也將全部使用再生水。

范世億指出，根據7日中部各水庫供水情況，德基水庫蓄水量約90.06％、日月潭87％、鯉魚潭71％，此蓄水情況較往年同期稍微降低，但比前年旱災時好一些，中部水資源運用還算穩定，但仍需要未雨綢繆，市府近日將與水利署及經濟部、農田水利處等單位研議相關配合措施，盧秀燕也將視察石岡壩了解情況。

范世億強調，為提高水資源的運用，市府積極推動再生水，以台中市再生水廠布建情況來看，水湳水資源中心若建置完成，每日約可提供1萬噸水，將提供友達及中科2間工廠使用，預計2024年底正式通水；福田水資源中心則主要提供中龍鋼鐵用水，目前管線仍在施工中，未來若處理量能增加，也可供應沿線工業區的需求。

范世億表示，台中市近幾年汙水管接管率成長速度全國第一，以達到26％，市府積極趕辦再生水廠，希望將自來水留給民生使用，萬一遇到旱災，只需依照平時準備狀況調度運用，讓水資源不虞匱乏。