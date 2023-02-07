台灣啤酒籃球隊於7日宣布，原本效力於保加利亞職籃的美國籍洋將霍勝（Cornelius Hudson）加盟，最快本周六（11日）對彰化柏力力的例行賽上場，期待如中文譯名「霍勝」一樣助隊「獲勝」。

台啤籃球隊表示，霍勝出生於美國達拉斯，身高196公分，具備驚人體能跟彈跳力，進攻手段有外圍投射以及充滿破壞力的帶球突破，近年都在歐洲職籃征戰，經驗相當豐富，本賽季效力保加利亞職籃BC Beroe期間，平均貢獻15.3分、5.8籃板、4.1助攻與2.9抄截，球團期待他的加入盡快補上戰力，在本周開始的SBL例行賽中大展身手。

霍勝表示：「雖然這是我第一次來到亞洲打球，不過在英熊的伊倍和瓊斯都是在美國就認識的老朋友，有他們在一起讓我非常放心。」而提到即將加入台灣啤酒團隊，霍勝說：「台啤是一個很棒的團隊，迫不及待要代表球隊出賽，為球隊帶來貢獻。」

霍勝選擇2號球衣，預計最快11日下午16點於輔仁大學體育館和台啤對上彰化柏力力，迎來個人在台灣首戰。