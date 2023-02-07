高雄52歲曾姓婦人今天下午騎乘電動機車搭載15歲兒子，行經台29線近佛光山溪埔路段時，不明原因自撞號誌桿，警消獲報到場，曾女已死亡未送醫，兒子則是多處擦挫傷送往義大醫院治療。

高雄市仁武警分局表示，今天下午2時獲報，指大樹區台29線靠近佛光山之溪埔路段，發生一起母子雙載機車自撞電線桿車禍。

經警方瞭解，騎士曾女沿台29線北向南方向行駛，行駛期間因不明原因右偏致自撞號誌桿。曾女現場OHCA，後座年約15歲的乘客兒子全身多數擦挫傷，由救護人員送往義大醫院，全案詳細肇事原因仍待進一步釐清。