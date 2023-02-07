佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日圓寂，威京集團主席沈慶京對此感到萬般不捨，他表示兩人的緣分近30年，大師始終對自己、對集團有無限的關愛，大師的墨寶「明天更好」多年來一直都高懸在威京集團每個事業體的前廳，也內化為沈慶京經營企業的潛在動力。他說，星雲大師圓寂無疑是所有人的損失。

星雲大師與威京集團主席沈慶京合影(圖／威京集團提供)

沈慶京回憶，星雲大師平生幾乎從不逛商場百貨，但台北京華城及揚州京華城開幕時，大師都曾不辭辛苦的和多位法師前往蒞臨，並帶領法師們一起為同仁及現場民眾誦經祈福，這份情意讓沈慶京特別感念在心。猶記揚州京華城開幕時，威京集團正面臨財務瓶頸的紓困階段。外人看似風光，但當時的沈慶京卻只能誠實以告的向大師致歉，他其實連感恩祈福的隨喜錢都沒有，而大師反絲毫不以為意安慰他沒關係，不用掛懷於心。

六年後，紓困的第一筆款項下來時，沈慶京帶著銀行的一千萬元本票前往佛光山拜見大師，他誠心想要致上一個晚到的敬意與謝忱。當天，陪同大師接待他的是佛光山第一代大弟子慈容法師，當沈慶京誠懇的將支票交到慈容法師手上時，當時已經視力欠佳的大師卻立馬轉頭，從慈容法師手上搶過支票退回給他。見星雲大師將支票退回，沈慶京表示，那是他真誠的心意，他將支票再推回給慈容法師。

然而，大師卻再一把搶過支票退還給他，大師說，他知道當下威京集團仍還處於財務困境中，但心意收到了，未來他希望在威京集團更好時，一定要幫忙佛光山，大師相信他以後一定會幫忙的。回憶至此，沈慶京不由對大師的慈悲與視界充滿無限慨嘆！

事實上，沈慶京與星雲大師間的結緣還在更早之前，早在大師知道他曾經贊助拍攝《八千里路雲和月》節目時就對他極為認同。26年前威京集團開始推動數位化之際，當星雲大師知道該訊息後，極其認同該前瞻的未來觀念，於是透過管道與沈慶京接觸，希望威京集團的技術亦能協助佛光山的數位化發展，後來，小沈自掏腰包花了80餘萬元協助佛光山建制網路化工程。

之後，星雲大師透過一位新聞界朋友，想邀請從未造訪的他前往佛光山，礙於當時沈慶京忙於集團企業的發展，始終無暇前往。直到半年後才得以成行。記得到訪當天，星雲大師親自在山門口相迎，而最讓小沈異常感動的是，當他從山門口一路行進間，路旁的許多信眾都對著大師伏地頂禮，那種真誠崇敬的態度，讓他內心不由感到衝擊與驚訝。

當晚，大師和他相談甚歡至深夜，席間，大師問他：「你有沒有宗教信仰？」小沈回說：「沒有！」

「那就信佛教呀！」大師笑著對他說。

「不行，」小沈回大師：「因為初中時曾很愛往天主教堂跑，本來是為了我不愛念書、成績不好，希望信了天主能有好成績，結果功課還是沒有起色，所以後來我就什麼教都不信了。」不過，雖然沒有隨著星雲大師皈依佛教，但他仍然很肯定並支持佛教，「因為佛教都在勸人為善。」沈慶京說。

而即使不是佛門弟子，但星雲大師對小沈的關懷始終如一，兩人超過四分之一世紀的交誼，也讓小沈堅持執著對佛光山的不悔與支持。

儘管不捨，但小沈相信祖籍揚州的星雲大師不僅是揚州之光，更是世界之光。記得1999年大師曾對他說「凡事帶著感恩心、滿足的心去做，自然在工作中處處會有法喜。如何讓自己更好？在每一個當下，都要感激有人用我。有用的人什麼都沒有，但什麼都擁有。」此智慧法語，一生銘記並受用於心。