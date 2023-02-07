智伸科指出，依據目前客戶的訂單需求來看，尚未收到取消訂單通知，經積極協調，後續出貨排程及追單增量，有助智伸科今年全年營運仍有機會續創新高。

智伸科表示，儘管中國大陸市場目前仍處在染疫高峰期，考驗各製造業產業鏈的生產與出貨排程的彈性，但觀察中國大陸1月新車終端經銷商市場的反饋，在大陸官方放寬疫情政策後，農曆春節期間消費者到店看車、選車人數，優於預期，加上全球車市供應鏈緊繃的情況，已逐步緩解，為汽車產業帶來曙光。智伸科看好汽車事業的傳動系統等相關的關鍵零組件，將隨著新車款導入滲透率持續提升，進而帶動客戶拉貨力道，有助今年汽車事業優化產品組合，營收比重有機會再拉高。

智伸科強調，即便全球仍壟罩在高通貨膨脹、美國升息等黑天鵝，消費者購車意願的不確定性與延遲性高，但觀察目前全球傳統品牌車廠，不僅加快腳步跨入新能源車競技，亦可見中國大陸品牌車廠以新能源車款，跨入非中國區市場。依LMC Automotive及EV-Volumes.com兩大汽車研究機構數據來看，2022年純電動車總銷量約780萬輛，年增率68％，各國政府積極扶植當地電動車大廠、電動車品牌車廠採降價擴大市佔率等，2023年全球電動車總銷量有機會向1,100萬輛挺進。

智伸科指出，智伸科目前產品導入新能源車、電動車的占比持續增加，同步與主要客戶開發更多技術升級、附加價值高的關鍵零組件產品，良好的訂單能見度，創造智伸科中長期營運正向發展。

智伸科強調，第一季雖有農曆過年，致使工作天數較少因素影響，智伸科看好隨著部分車廠年後開始復工復產後，有望迎來一波車廠強勁回補庫存水位的訂單需求。另一方面，醫療新產品，積極與另一個主要醫療客戶加速微創手術新品認證腳步，新訂單有望在今年底前加入試量產排程，在汽車及醫療兩大事業接單與營運動能皆保持成長態勢，可提升浙江嘉善廠、嘉興新廠、東莞廠的產能稼動率，對2023年第一季營運，智伸科維持審慎樂觀看法。