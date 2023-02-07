高雄港隊向前鎮漁港的海員漁民服務中心宣導。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

移民署辦理「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，為了擴大於海、港宣傳，國境事務大隊高雄港隊近期到高雄市天主教海星海員中心、印尼駐臺代表處高雄勞工安置中心、高雄市前鎮漁港海員漁民服務中心及遠洋漁船上向船員宣導。

移民署於2月1日起至6月30日止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間自行到案者「從寬論處」，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2000元，且不管制禁止入國期間等措施，鼓勵逾期停（居）留外來人口自行到案。

除了陸上，國境事務大隊高雄港隊近期也到高雄市天主教海星海員中心宣導，楊謙神父表示，將利用每週日彌撒時間向教友宣導上述專案，並轉傳社群媒體通知在臺外來人口廣為宣傳。

印尼駐台代表處高雄勞工安置中心黎主任則表示，已將專案製作短片上傳社交群組，鼓勵在台印尼民眾口耳相傳；高雄市前鎮漁港海員漁民服務中心志工們均表示會轉告在台停、居留的親友，若有逾期者請自行到案。

高雄港隊王天順隊長表示，入出國及移民法部分條文修正草案日前已送立法院審查，其中，為防杜外國人逾期滯留我國，特針對逾期的罰鍰提高，且管制來台期間延長。呼籲如果有認識在台逾期停（居）留的船員，能夠把握機會，出面自行到案。此外，移民署也設置專案免付費諮詢專線，提供多國語言服務。