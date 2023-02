昨(6)日下午,有名女子拿著椅子坐在香港旺角街頭,其一旁放著紙板寫著「認祖歸宗、家財萬貫、認鬼歸西、人去樓空、賣身葬父」,而紙板旁還放著平板電腦播著大陸導演徐紀周的照片,該女子表示要「賣身葬父」,並且需要30萬港幣(約新台幣115萬元),女子怪異的行為也引路過的民眾圍觀。

綜合陸媒報導,昨(6)日下午在香港旺角有名穿著碎花連衣裙女子坐在街頭,並在一旁放著紙板,其紙板上寫著「認祖歸宗、家財萬貫、認鬼歸西、人去樓空、賣身葬父」,而紙板旁的平板電腦播放著1名男子(疑似父親)的照片。

怪異的行為引起民眾圍觀,該女子想要乞討30萬港幣(約新台幣115萬元),並不斷像路人喊著「My dad is die! My dad need money, cash only, if anyone have cash come here. (我爸爸死了,我爸爸要錢,只要現金,如果任何人有現金就來這裡)」。

甚至女子還向圍觀的民眾嗆聲「I don't know why you people no money and still stand here and don't go to work! (我不明白為什麼你們沒有錢,還站在這裡不去工作)」。

疑似女子發現有報警,便於晚上8時許將一旁的物品收拾後且離開;消息在網路上曝光後,網友紛紛留言表示「要嘛賺錢,要嘛流量」、「為了流量,什麼事都做得出來」、「毫無邏輯」、「看了另一個影片後半段,人是正常的,太會演了」、「這女的最後直播帶貨了嗎?」。

另外有網友發現女子播放的男子(疑似父親)照片,其實是46歲大陸導演徐紀周,該導演人還平安在世,並非大家猜想的「亡父」,也懷疑該女子的行為是新的乞討手段。