首創指尖血快篩驗C肝，屏東小琉球啟動。(屏縣衛生局提供)

屏東縣政府衛生局7日於離島琉球三隆宮，舉辦首場利用指尖採血滴入於快篩試片匣，15分鐘內即能知曉有無C型肝炎抗體，此種快速檢測出潛在病患，精準篩檢模式為全台首創，將於7日至11日連續5天在島上進行大規模篩檢，預計完成1500人，將提早於2023年底達到C肝根除目標。

屏東縣副縣長黃國榮表示，現代醫學發達，C型肝炎已經研發口服用藥，按時服藥2至3個月治療，簡單又方便，主動篩檢才能知曉是否有罹患C型肝炎。

琉球鄉四周環海，是全縣唯一離島地區，鄉親求學、就醫、出入要靠船運，縣府結合產官學，由台灣肝臟學術文教基金會、高雄醫學大學等醫療團與鄉內村里鄰長，共同規畫將此次快篩活動，篩檢後可於衛生所銜接後續治療，讓鄉民免於肝病變之苦，落實在地篩檢與治療一條龍的服務模式。

依據健康促進業務推動現況與成果調查顯示，約有3成民眾篩檢得知有B、C型肝炎後未就醫，而民眾沒有就醫的原因有67.7％表示，「身體沒有什麼症狀，應該不需要」；20.9％表示「沒時間」。

屏縣衛生局長張秀君表示，罹患慢性肝炎不處理易演變成肝炎3部曲，慢性肝炎、肝硬化、肝癌，千萬不能忽略它，呼籲凡45至79歲未做過終身一次B、C型肝炎篩檢民眾，可以善用健保資源，主動篩檢及就醫治療。記得「發現C肝，趕緊找醫生，趕緊治療」就可以遠離肝病及肝癌威脅。