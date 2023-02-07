林姓女子花了2310萬元買了住於台北市羅斯福路的房子，後來她裝修房子時才發現實際坪數少了2坪多，經提告求償，台灣高等法院更一審認為台北市古亭地政事務所登記錯誤，判賠35萬元，賣方程姓民眾也須賠35萬多元。可上訴。

林提起國賠訴訟主張，她在2012年10月30日以總價2310萬元向程購買房子，該建物權狀原記載面積為74.44平方公尺，但2017年裝修建物時，發現實際面積僅為66.23平方公尺，短少8.21平方公尺（2坪多）。

林認為，程應負出賣人瑕疵擔保責任，古亭地政按原始竣工圖轉繪為建物保存登記測量時，因過失發生錯誤，致登記面積與實際面積不符，也須負責賠償，各求償105萬8250元。

高院更一審認為，建物實際面積短少之價值減損瑕疵，僅存在於「建物」部分，經鑑價估算後，建物因坪數短少所受之損害為35萬1457元，判決古亭地政事務所及程姓民眾須賠償35萬1457元，其中一人為給付後，另一方即免其給付義務。