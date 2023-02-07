金鐘視帝陳亞蘭7日宣布加入TVBS子公司「星藝象」，成為旗下最資深的「小師妹」！她日前在臉書透露戴著心臟追蹤器監測心跳，引來粉絲擔憂，她今受訪時表示，以前就檢查出心臟有二尖瓣膜脫垂，但醫生說大部分女生都會有，只是這次心臟急速跳動症狀已經1、2個月，一開始以為是血壓低，就「很皮」地漠視它，但過年後覺得躺在床上時跳動的感覺太激烈了、還會頭暈，加上楊阿姨（楊麗花）的醫生女婿過年來拜年時發現她的症狀，覺得這樣不行，就趕緊安排她去榮總就醫做檢查。

陳亞蘭戲稱外型帥氣的TVBS品牌行銷暨公關部總監、製作人戴天易是她的新郎倌。（TVBS提供）

她說心臟追蹤器原本要戴7天，「我只戴4天，就把數值送回去給他們判讀，原本16日回診看報告，我急著安排9日回診，就怕這半個月中間萬一天氣太冷發生什麼事怎麼辦！」恩師楊麗花覺得她可能壓力太大，叫她要放鬆心情、舒緩一下，她自嘲本來是「寄居上流」在楊阿姨家保護她，「現在是誰保護誰啦！」她還多次解釋並強調：「不是《加油喜事》害的啦！我演得很開心！」

「皇帝」陳亞蘭以玉璽用印象徵簽約TVBS。（TVBS提供）

陳亞蘭現身記者會時開玩笑地說：「歡迎大家來參加我的婚禮，陳亞蘭終於嫁人了！」還戲稱製作人、TVBS品牌行銷暨公關部總監戴天易是她的新郎倌！透露加入TVBS這個大家庭第一個感想是：「我自己有希望了！歌仔戲有希望了！謝謝TVBS願意把歌仔戲這個最美的台灣文化推向國際，這靠我自己是做不到的，一定要靠他們。」TVBS總經理劉文硯表示，TVBS是宣傳版權專家，在全世界8個國家落地，未來會打這些內容帶往國際，賦予傳統戲曲新的文化活力。

TVBS總經理劉文硯與陳亞蘭、TVBS品牌行銷暨公關部總監戴天易、副總經理郝孝祖合影。（TVBS提供）

TVBS副總郝孝祖透露和陳亞蘭這次談合作簽約非常快速，「但之前談拍攝《加油喜事》和亞蘭吃了不下4次飯，一直來來回回，用了我九牛二虎之力，她來拍戲後才真的被我們的專業和動能感動，所以後來簽約很順利，但請她來演這部戲真的搞死我了。」

陳亞蘭表示，當初會思考許久才決定接演《加油喜事》是因為自己現在重心在歌仔戲，很久沒接戲了，加上8點檔會佔據很多時間，讓她沒有時間排戲。目前戲劇、主持和舞台劇多角經營的她也透露，3月還會製作一部華視的戲劇。

被問目前《嘉慶君再遊臺灣》集資狀況，陳亞蘭透露，近期都在忙拍攝《加油喜事》及舞台劇《嘉慶君遊臺灣》排演，沒有管集資，但有請專業的人員負責，對方回報成效還不錯：「還是希望大家能支持。」

TVBS製作人戴天易表示，《嘉慶君遊臺灣》播出時收視非常好，也是去年網路聲量第一名的台劇，甚至贏過他製作的《華燈初上》第三季，是年輕和資深觀眾都會想要看的戲劇，「我們有媒體資源，亞蘭姐有歌仔戲專業，希望藉由TVBS的資源幫助歌仔戲轉型，未來可以將科技加入歌仔戲賦予新的生命，此外，其實亞蘭姐的歌仔戲戲服，是本土新創設計師設計，但大家可能不知道，這就可以透過《女人我最大》介紹，讓大家知道這件事，未來也可將歌仔戲做成元宇宙或VR。總經理也覺得這是很有意義的一件事！」