深耕台中海線地區的「童綜合醫院」與南屯區「佛教正德醫院」共組醫療合作策略聯盟，雙方代表7日簽署合作備忘錄（MOU），盼透過醫療資源整合，提供患者更優質的醫療服務。佛教正德醫院執行院長戴翠凌說，透過此次合作，盼提高醫療品質的同時，也讓兩區民眾擁有良好的醫療銜接，減少醫療資源的浪費。

深耕台中海線地區的「童綜合醫院」與南屯區「佛教正德醫院」7日簽署合作備忘錄（MOU），盼透過醫療資源整合，提供患者更優質的醫療服務。（佛教正德醫院提供／潘虹恩台中傳真）

兩院「醫療合作策略聯盟」簽約儀式7日上午於佛教正德醫院1樓大廳舉辦，分別由童綜合醫院總院長童敏哲、佛教正德醫院院長戴翠凌進行締約。戴翠凌說，正德醫院過去就與童綜合醫院密集合作，如今簽署MOU可以更完善整合雙方資源，一方面提升醫院的服務品質，一方面進行醫療銜接，避免病人因轉診需重複進行檢查的程序，減少醫療浪費。

戴翠凌補充，佛教正德醫院是地區醫院層級，成立3年來，除引進 CT電腦斷層掃描、MRI磁振造影、3D乳房攝影等最新檢查儀器，也增設科別，努力深化基層醫療服務；考量到銀髮族及上班族需求，佛教正德醫院自今年2月起，延長門診服務時段且全年無休，盼能更完善的服務大眾。

童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，童綜合醫院身為重度級急救責任醫院，創院51年來，有不少病患住在市區，卻長期需要到海線進行定期回診、追蹤，透過正德醫院位於市區的利處，可以就近提供市區居民服務，相信對於醫療可近性及醫療方面的利用會有所幫助。

吳肇鑫說明，這次的醫療合作先由童綜合醫院派出泌尿科、骨科、神經內科、心臟內科與耳鼻喉科等5科專科醫師開始，至佛教正德醫院進行一周5天的門診支援，讓市區患者可獲得迅速妥善的醫療照護。另，假設民眾在正德醫院進行檢查後，還是需要轉回童綜合醫院治療，也可透過兩院的交通車接駁，避免民眾奔波。