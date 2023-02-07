威宏指出，全球國際商務與旅遊活動持續熱絡，推升行李箱及輕奢與精品包袋的消費動能，既有客戶包括LONGCHAMP、HUGO BOSS及AWAY等今年訂單，將持續穩定挹注，而TUMI泰國廠訂單更已排單至第二季末。

威宏說，除現有客戶外，過去受限公司產能滿載，而未能接單的中高階美系精品包袋新客戶，去年已完成柬埔寨廠區整併後，今年內將開始接單，預計美系精品包袋新客戶訂單的挹注，今年即可貢獻營收。

至於運動事業方面，威宏透露，裝備營運部分，預期可保持穩健；而包袋營運部分，由於美國客戶持續推動生產訂單外移大陸政策，威宏位於越南的德御廠，將有機會受惠轉單效益，使過去集中在大陸生產的高爾夫球袋訂單，將陸續移轉至已具備成熟高爾夫球袋產線的越南德御生產基地，公司將持續招募當地員工，擴增產線，以因應未來轉單需求。

展望2023年營運，威宏強調維持審慎樂觀態度，即便目前運動產業產品庫存水位，仍偏高，但在轉單效應持續擴大下，公司仍有營運成長動能。

威宏今年旗下兩大事業群，受惠轉單效應，及海外商旅復甦與新客戶帶動輕奢精品包袋明顯成長的挹注下，全年營運規模可望再向上走揚；同時，威宏因疫情影響而推遲的海內外相關事業併購計畫，亦可望在今年內展開推進。

威宏旗下兩大事業群，其中，「運動裝備、包袋及高爾夫球袋事業群」（威保集團及德御集團），主要生產各類型運動用手套、護具（包含運動醫療防護用品）及運動包袋、高爾夫球袋等相關用品。

另一個精品包袋事業群（宏盛集團及廣泰集團），主要生產精品手袋、皮夾、休閒袋，及精品旅行箱等各類箱包。