SUZUKI CARRY憑藉強韌耐用的優異設計，自1976年上市以來即伴隨全球各地頭家一同打拚，至今已於全球145個國家暢銷超過200萬台。目前在國內熱銷的是SUZUKI CARRY全新世代，此車承襲CARRY堅實本質，憑著優異的超大載重、日本製造新一代引擎所帶來的節能油耗、輔以完善安全防護、以及靈活操控等特點，獲得車主一致好評。

TAIWAN SUZUKI去年即針對CARRY進行全新品牌工程，推出「贏運之道」的品牌定位，訴求SUZUKI CARRY不只為所有頭家載「運」，更透過六大層面產品力的「贏」，讓每個頭家營運生意也「贏運」，在不同的生意場上，為百工百業贏得運轉先機。目前正主打政府補助舊換新45.8萬元起、領牌再送5000元中油禮物卡，分期免頭款、首年零負擔，可享代車險+不限里程道路救援。

TAIWAN SUZUKI表示，相較於乘用車的「拿來開」，商用車車主最在意的是「用來賺」，SUZUKI CARRY在幫忙賺的首要關鍵「貨台」規劃上，下足了得以全球熱賣超過55年的真功夫。在新車開發階段即做重點強化升級，首先在頭家最在乎的載運空間上，SUZUKI CARRY以2565x1660mm的超大貨台，傲視同級。至於載重能力更是優異，高達915kg的強力承重，能夠滿足不同行業頭家的多元需求。

在安全上，SUZUKI CARRY將ABS、ESP、雙前座正面氣囊列為標準配備，還導入可抑制車輪打滑的EDC引擎拖曳控制、減少翻覆可能性的 VSF 車輛穩定電子控制系統、與日常行駛安全攸關的TPMS胎壓偵測系統、晶片防盜辨識等多樣配備，為出門在外拚博事業的每個頭家，提供周全的安全防護，讓內行頭家們安心打拚，無後顧之憂；也讓在家等候的妻兒老小，安心放心。

除了貨台的能裝會載，SUZUKI CARRY也針對貨台的耐久品質，下足了工夫。全車貨台採用鍍鋅鋼板，提供優異的防鏽效果；與每位台灣頭家站在一起的SUZUKI CARRY，看見商用車不只要為車主贏得一時，更要為車主贏到長長久久，因此高規格地採用鍍鋅鋼板防鏽貨台、搭載日本製造新一代引擎，以內外兼俱的堅實用心，不只為車主在耐久使用贏，更為頭家們帶來的內外皆贏的信賴品質。