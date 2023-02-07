前立委陳柏惟堂哥、曾參選台中大烏龍區市議員的陳玄曄，今(7日)遭前競選團隊女志工控訴，隱瞞有交往19年女友的事實，更將競選團隊女志工當後宮，至少劈腿5人。陳柏惟與陳玄曄今天皆未出面，但下午先後以臉書回應此事並道歉。臉書粉專「政客爽」強調，女志工指控在事發後，陳柏惟有委託一位志工來跟她處理這件事，還問說是不是能用金錢安撫她，強烈質疑，這是所謂高呼要公平正義的陳柏惟提倡的新政治嗎？

「一堆人說陳柏惟他堂哥劈腿5女關他屁事，幹嘛道歉？我再來不厭其煩重複記者會內容好了。」政客爽今(7日)在臉書發文，引用報導指出，「朱姓志工指控，在事發後，陳玄曄還說沒關係，自己沒有要參選了，無所謂，而陳柏惟知道這件事後，有委託一位志工來跟她處理這件事、想摸頭，還問說是不是能用金錢安撫她？但她堅決拒絕。」

政客爽質疑，陳柏惟在選舉時推薦陳玄曄，大喊「支持陳柏惟就是支持陳玄曄」，請問一下，他不用為他推薦的人負責嗎？很多人投票給他堂哥是因為他。陳柏惟第一時間不是讓他堂哥出面道歉，而是想用金錢私了，請問一下，這是所謂高呼要「公平正義」的陳柏惟提倡的新政治嗎？

「是非可以這樣顛倒嗎？」政客爽用近日的迷因流行語開酸。網友也說「民進黨支持者表示：民進黨獨裁關我屁事，獨裁的是民進黨又不是我！跟這些腦子綠化的人講再多都是浪費時間啦」、「他們當下第一時間是想用金錢解決？顯得受害者的身體是能用金錢衡量？這種想法是把受害者當成特種行業的從業者？用錢打發」、「廣告不實，代言人也是要負責的」、「小智都要去註冊專利了，是非顛倒」、「吳欣岱不要雙標」。