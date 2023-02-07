基隆市警察局表示，將自2月10日起，加強取締市內重要路段違規停車，提醒民眾遵守交通規則。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

國中、國小將於2月10日起開學，為維護學童用路安全及交通秩序，基隆市警察局7日表示，將自2月10日起至12日止，針對民眾檢舉違規停車的熱門路段，規畫為期3天的「嚴重違停」取締專案勤務。

基隆市警察局表示，這次的執法範圍依去年基隆市民眾檢舉違規停車熱門路段，包括了仁二路、愛三路、仁一路、新豐街、義二路、信二路、源遠路、暖暖街、東勢街、基金一路、麥金路及樂利二街等路段，由基隆市警局交通隊及各分局同步執行。

重點取締項目則是包括了「併排停車」、「公車站牌違停」、「人行道違停」及「占用卸貨停車格位」等4項違停態樣，並且以上學、放學及晚間用餐時間為主要執行時段。

基隆市警察局呼籲，民眾如貪圖一時方便違規停車，不僅造成人車爭道、險象環生，也妨害其他用路人權益，嚴重的話更可能釀成交通事故。交通環境改善除由警方積極取締違規停車外，亦需民眾守法觀念的提升，請大家出門前務必慎選交通工具，並遵守交通規則，充分利用合法停車空間。從「工程、教育、執法」三方面，才能根本改善本市交通問題，減少違規停車亂象，共同創造本市良好交通環境。