智伸科表示，儘管大陸目前仍處在染疫高峰期，考驗各製造業產業鏈生產與出貨排程的彈性度，但大陸1月新車終端經銷商市場的反饋，在政府對疫情政策進行放寬調整後，農曆春節期間消費者到店看車、選車人數優於預期，加上全球車市供應鏈緊繃的情況已逐步緩解，為汽車產業帶來曙光。智伸科看好旗下汽車事業的傳動系統等相關關鍵零組件，隨著新車款導入滲透率持續提升，進而帶動客戶拉貨力道提振。

另外，大陸品牌車廠以新能源車款跨入非大陸市場，各國政府積極扶植當地電動車大廠、電動車品牌車廠採取降價擴大市佔率等因素，2023年全球電動車的總銷量有機會逼近1,100萬輛。智伸科目前產品導入在來自新能源車、電動車的占比持續增加，也同步與主要客戶開發更多技術升級、附加價值高的關鍵零組件產品，維持良好的訂單能見度。

智伸科醫療新產品積極與另一個主要醫療客戶加速微創手術新品認證腳步，新訂單有望於今年年底前加入試量產，在兩大事業體的接單與營運動能皆保持成長態勢，將提升浙江嘉善廠、新廠嘉興廠、東莞廠的產能稼動率。