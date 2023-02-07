歐、美市場各產業對工業電腦需求持續熱絡；受惠於全球能源轉型與基礎建設升級的剛性需求；因應客戶需求積極開發新應用領域應用，瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板、智慧製造等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局持續發酵，長期耕耘重點應用領域與一線專案客戶，訂單能見度樂觀。

融程電在強固型筆電研發設計與產品布局已到位，同時受惠全球軍事國防支出增長與基礎建設長期需求的支撐下，耕耘已久的強固筆電也將發酵，預期強固筆電在2023年會有顯著的貢獻。從市場需求來看，國防、新能源應用、工業自動化、船舶產業等專案客戶新訂單依然強勁，現亦積極布局上半年，預期全年營運穩健成長。

展望後市，融程電的強固型平板與強固型筆電業務將持續聚焦七大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、醫療保健、國防，與公共安全。另外也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。