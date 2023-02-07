美國懼怕大陸「間諜氣球」蒐集美國情資，美軍於4日派遣一架F-22戰鬥機掛載響尾蛇飛彈（AIM-9X）將其擊落，讓美中關係再度陷入緊張。除了一顆氣球讓拜登政府剉咧等，美國的大陸問題權威白邦瑞（Michael Pillsbury）也警告，大陸企業在美國軍事基地周邊積極購買土地，已令人「不寒而慄」，隨著對國家安全的擔憂加劇，應對中國大陸採取法律行動。

據美國農業部數據，大陸土地投資人掌控約38.3萬英畝的美國農田，且投資面積持續擴大。

FOX Business報導，大陸對美國農田的所有權在10年內暴增逾20倍， 從2010年的8100萬美元一路向上攀升，到2021年來到近19億美元。

大陸阜豐集團（Fufeng Group）預定在北達科他州購買300英畝土地興建玉米加工廠，但該地點距離美國情報、監視和偵察單位的大福克斯空軍基地僅12英里（約19公里），引發當地部分民眾對於潛在間諜活動的擔憂。

共和黨參議員Mike Rounds對此事提出警告，同時立法推動阻止大陸和其他外國對手購買涉及美國農業的土地或企業。

白邦瑞示警，大陸企業在美國軍事基地周邊積極購買土地，已令人「不寒而慄」，隨著對國家安全的擔憂加劇，應對中國大陸採取法律行動。

共和黨籍北達州長Doug Burgum與兩名聯邦參議員John Hoeven及Kevin Cramer於去（2022）年7月要求聯邦政府加速對其進行安全風險審查。

上述兩位參議員上周（1/31）公布空軍助理部長Andrew Hunter信函指出，大福克斯空軍基地是美國空中及太空作戰中心，阜豐集團興建玉米加工廠計畫，對國家安全構成重大威脅，「不論短期或長期而言，對我們在當地的美軍任務造成重大影響。」