台化董事長洪福源認為，大陸去年第四季雖疫情大爆發，GDP仍成長2.9％優於預期，顯然快速解封縮短疫情高峰期，有助內需恢復。1月四種塑膠產品接單都超過150％，隨著開工漸增，價格逐步回升，紡織、纖維產品也開紅盤。

台塑董事長林健男指出，第一季雖因春節、歲休因素，壓抑營收推進動能，惟大陸下游加工廠陸續復工、印度市場需求優於預期，3月起進入塑料季節性需求旺季，第一季亞洲有14座輕油裂解廠歲修，石化價格看漲，單月營收可望逐月增溫，單季營收或與去年第四季持平或微幅衰退。

南亞董事長吳嘉昭認為，2月起營收可望自谷底逐月回升；2月營收除較1月大幅增加，並可望回到去年12月水準。其中，電子材料近期銅價上揚，增加銅箔、銅箔基板補貨動能，營收增加。PA行情隨原料上漲，2EH因大陸同業停工定檢，短期供給緊縮，預期節後終端需求逐步復甦，可塑劑行情看漲。台灣EG廠以供應內銷合約客戶及自用為主；德州EG1重啟投產，銷售量提高，營收增加。

洪福源透露，1月主要產品苯、PX、SM比去年底都漲13％。2月油價下修，石化品BZ、PX、SM及PTA價格也同步下跌，但是乙烯、丙烯、酚酮上漲，塑膠製品也持續緩步上調，預估2月營收可望比1月好，第一季營收逐月增加。

台塑化2月煉油廠日煉量47.7萬桶/日，配合3月年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量42.6萬桶/日(產能利用率79％)；輕裂廠因應下游需求不佳，OL#2停車待命，第一季平均產能利用率65％。

台塑化總經理曹明認為，聯準會升息循環逐漸進入尾聲，IMF及聯準會皆預期今年經濟仍可保持成長，符合目前市場共識上半年景氣落底，下半年復甦，提供油價下檔支撐。

上半年亞洲煉廠定檢量大幅增加，第二季定檢量達每月220萬桶/日，支撐新加坡柴油價差。另，中國解除防疫措施，汽油需求增加，加上3/22起為伊斯蘭齋戒月，印尼及馬來西亞將逐步增加汽油進口，因應4月下旬汽油旺季來臨，也使新加坡汽油價差保持強勁。