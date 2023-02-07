氣立指出，大陸公布1月份製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，相較去年12月成長3.1％，重返50以上。大陸調查21個行業，其中有18個高於去年12月，製造業景氣水平逐漸回升的趨勢，市場也預期，年後拉貨效應漸現有望。

氣立表示，除消費性電子產品外，太陽能、半導體、電動車、雲端伺服器等的產品，生產都有氣立產品應用機會。隨著各式終端商品加速汰舊換新，客戶需求也多樣化。氣立開發的氣缸、真空及機械夾爪類等產品規格齊全，可滿足客戶要求，氣立每年不斷研發推出新品，以提升產品競爭力，為客戶提供高效節能的生產機具。

氣立強調，製造業景氣回升，可望推升氣動元件出貨與需求外，大陸太陽能政策也是氣動元件出貨的觀察重點之一。大陸目前是全球最大的再生能源生產國，太陽能製造技術也領先全球。尤其，大陸政府日前宣布，2025年風能和太陽能發電量將增加一倍，2030年達到碳排放峰值，2060年實現碳中和，可望帶動太陽能產品製造加速成長，成為氣立下一個營運成長的新動能。