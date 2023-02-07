勞動部高屏澎東分署屏東就業中心將在10日上午9時至中午12時30分，於長治鄉公所停車場舉辦「長治地區現場徵才活動」，現場邀請27家廠商參加，包含生技、加工食品製造業、倉儲業、批發零售業、餐飲門市服務業、資訊服務業、照顧服務業等，共釋出逾300個工作機會。

屏東就業中心主任翁素足表示，此次徵才活動吸引多家在地廠商及知名企業前往參與，喬本生醫釋出職安專員、倉儲人員等職缺；大江生醫釋出廠務助理、倉運帳務管理、生產技術人員等職缺。

南部化成公司釋出機台操作員、甲級職業安全衛生管理師、MES系統工程師等職缺；全日物流公司屏科分公司釋出冷鏈物流士、倉儲、理貨人員等職缺；台灣矢崎公司釋出壓出機操作人員、報關人員等職缺。

此外，大江生醫還釋出月薪3萬7000元至4萬5000元生產技術人員職缺；南部化成公司釋出月薪逾4萬元的甲級職業安全衛生管理師及MES系統工程師職缺；全日物流屏科分公司也釋出月薪3萬8000元至4萬5000元冷鏈物流士職缺。

能友企業釋出月薪3萬5000元至4萬元廠務人員職缺；鼎基先進材料釋出月薪3萬8000至4萬3000元技術員職缺；豐釧機械公司釋出月薪3萬8000至4萬元機械設計工程師職缺。

另屏東就業中心也將在2月24日於新園鄉農會供銷部倉庫，舉辦徵才活動，欲知活動詳情，可撥打08-7360481或08-7559955＃229洽詢。