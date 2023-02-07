土耳其東南部靠近敘利亞地區6日清晨發生芮氏規模7.8淺層強震，造成至少3800人死亡、1.8萬人受傷、5606座建築物毀損，我國第一時間捐20萬美金賑災，6日晚間也派出搜救隊搭機前往救災，外界不禁聯想起當年台灣發生921強震，土耳其救難隊是首批抵台的外援。其實吳鳳曾指出，24年前台灣先主動幫忙土耳其強震，建立起友誼的橋樑。

吳鳳2020年9月在臉書發文表示，921地震後的第21年，收到很多台灣人傳訊息給他，感謝土耳其當年火速抵台救災，「不過大家忘記一件事，1999 年的8 月 17 日土耳其發生7.4 大地震造成幾萬人喪生，當時土耳其資源很不夠，當下台灣也馬上伸出援手來幫忙土耳其。」

吳鳳表示，當時台灣先主動搭起友誼的橋樑，所以台灣需要外援時，土耳其人立刻飛到南投救災，也因為如此，土耳其人更認識台灣，台灣人也對土耳其更熱情，彼此都沒有忘記投入救災的英雄們。

如今土耳其發生百年來最強地震，我國內政部消防署第一時間組織台灣搜救隊，第一梯有40人和3隻搜救犬，並攜帶近5噸裝備器材，於昨6日晚間10點22分搭機前往土耳其救災，讓網友直呼台灣報恩的時候到了。