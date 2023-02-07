新竹客運在苗栗縣12條路線去年開始陸續減班或停駛，大湖鄉等多個鄉鎮首當其衝，縣府7日縣務會議中，多位鄉鎮首長提出地方困境，縣長鍾東錦指示工務處即早因應，工務處則表示，縣府9日起將巡迴受影響的鄉鎮了解情況，並爭取公路總局補助幸福巴士作為替代方案。

新竹客運受到疫情影響，因營運成本考量，從去年5月開始就傳出不在營運桃竹竹苗4縣市共34條路線。苗縣府7日舉行縣務會議，大湖鄉長黃惠琴、獅潭鄉長劉淑能、卓蘭鎮長詹錦章列席會議，3鄉鎮長會中都提及客運減班、停駛引起地方民怨。

其中，卓蘭鎮5663線大湖到卓蘭（經景文）路線，竹客以駕駛人力短缺為由，從今年元旦起停駛，嚴重影響坪林景山區居民交通，鎮公所只好自行補貼經費，才復辦2個班次。

同樣情況還有大湖鄉5655線大湖到卓蘭（經八份）路線，今年1月9日起從原本6班次，縮減到僅剩下2班次。另外，獅潭鄉的苗栗到獅潭路線，也是從1月9日起停駛來回4個班次。

黃惠琴、劉淑能與詹錦章說，這些公車路線多半行經偏遠地區，不僅是偏鄉學生就學的唯一交通，弱勢長輩也有就醫、購物的搭車需求，貿然減班或停駛，造成交通中斷跟生活不便，影響甚鉅，希望能保障民眾交通權益。

會後鍾東錦指示工務處要盡快因應，協助鄉鎮市公所解決問題。縣府工務處長古明弘指出，目前大湖等5鄉鎮都有反映，縣府預計9日起巡迴受影響的鄉鎮，輔導爭取交通部公路總局「公路公共運輸服務升級計畫」幸福巴士補助，解決偏遠地區交通問題。

苗栗監理站指出，竹客在苗栗縣12條路線，去年9月有7條行駛路線權到期，今年9月另5條也將期滿，部分路線陸續減班及停駛，在找到替代方案前，會持續協調竹客繼續營運，並與縣府合作，根據公所評估路線及需求量，爭取中央補助幸福巴士因應。