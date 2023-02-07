康和投顧總經理黃詣庭表示，強勁就業數據公布後，聯準會預期今年3月、5月仍有個升息一碼之機率，升息預期將成為美元強勁支撐，技術面觀察，金價已漲多近期拉回仍有修正空間。不過，經濟數據衰退可能推動聯準會結束升息周期，將有利於金價後市表現。

期元大S&P黃金ETF研究團隊表示，雖升息終點由3月延至5月、終端利率由4.75％~5.0％上移至5.0％~5.25％，對於短線多頭氣勢恐略有打擊，不過重點在於能否消弭不確定性。只要市場能夠達成共識，則價格動能終將回歸中期趨勢。統計自1988年以來的5次升息循環，在最後一次升息後的3個月，黃金有4次上漲，上漲機率80％，平均漲幅4.07％。評估在升息漸趨終點的情況下，投資人不需因短線訊息而過度悲觀，不過，升息末端投資情緒易受各項數據影響而造成市場波動，投資前要注意風險，提醒須善設停利停損點。

富蘭克林證券投顧也表示，美國通膨持續滑落，市場認為年內通膨有望持續降低，與此同時，美國薪資增幅也在降溫，同樣有助減輕美國的通膨壓力，惟目前的通膨水準可能仍未降至聯準會可接受的位置，加上美國公布了意外強勁的就業和服務業景氣數據，讓市場預期聯準會可能仍需維持鷹派立場，而金價本身也在近期大漲後面臨過熱疑慮，近日出現了獲利了結賣壓，然而，主要央行貨幣政策立場若繼續保持鷹派，仍可能持續加劇經濟衰退擔憂，進而可望刺激黃金避險需求，金價下檔也應有撐。