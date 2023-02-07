財政部預估，2月因工作天數增加，出口值可能落在333億美元到348億美元，年減幅可能縮小至7％～11％。但以趨勢來說，2月就算減幅縮小，主要是反映季節因素，並非整體境回溫。
上半年都不會好 財部估首季出口年減兩位數
財政部表示，預估目前景氣和出口都還在向下築底的趨勢，首季出口可能衰退達兩位數，超過主計處原本對首季出口衰退6％左右的預估值。目前看來，底部應該在上半年，下半年才有可能回溫，但底部會不會延長，很難判斷。
財政部表示，預估目前景氣和出口都還在向下築底的趨勢，首季出口可能衰退達兩位數，超過主計處原本對首季出口衰退6％左右的預估值。目前看來，底部應該在上半年，下半年才有可能回溫，但底部會不會延長，很難判斷。
財政部預估，2月因工作天數增加，出口值可能落在333億美元到348億美元，年減幅可能縮小至7％～11％。但以趨勢來說，2月就算減幅縮小，主要是反映季節因素，並非整體境回溫。
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