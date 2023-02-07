1月底官方儲備資產中黃金儲備1,252.83億美元，以盎斯計，1月末黃金儲備6,512萬盎斯，較上月增加48萬盎斯，為連續第3個月增加。

外管局表示，1月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。大陸經濟持續恢複、呈回升態勢，內生動力不斷增強，有利於外匯存底規模保持基本穩定。