1月底官方儲備資產中黃金儲備1,252.83億美元，以盎斯計，1月末黃金儲備6,512萬盎斯，較上月增加48萬盎斯，為連續第3個月增加。
外管局表示，1月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。大陸經濟持續恢複、呈回升態勢，內生動力不斷增強，有利於外匯存底規模保持基本穩定。
大陸外匯存底連續4個月上升，中國人民銀行7日公布，1月底中國外匯存底3.1844兆美元，較2022年12月底增加567.7億美元。
1月底官方儲備資產中黃金儲備1,252.83億美元，以盎斯計，1月末黃金儲備6,512萬盎斯，較上月增加48萬盎斯，為連續第3個月增加。
外管局表示，1月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。大陸經濟持續恢複、呈回升態勢，內生動力不斷增強，有利於外匯存底規模保持基本穩定。
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