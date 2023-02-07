台北市搜救隊第2梯次整裝待命完成。（消防局提供）

我國特種搜救人員與醫護前往土耳其支援地震救災，台北市第一梯次搜救人員歷經12個半小時飛行，於台北時間下午1時17分已順利抵達土耳其伊斯坦堡，並隨即轉機至土耳其阿達那(ADANA)向聯合國人道救援事務協調中心(OHCA)於機場所設立報到中心(RDC)報到後，將投入災區進行人道救援，希望能儘快搶救受困民眾。

北市消防局表示，因土耳其不斷傳出災情，已有破4000人罹難且有逾5000棟以上房屋倒塌，台北市於今(7)日下午2時30分接獲消防署通知後，已完成第2梯次搜救人員共計30名(含台北榮總1名醫師及1名護理師)集結待命；預計將結合內政部消防署17名搜救人員、屏東縣40名搜救人員及台中市3名搜救人員共組救援團隊，於抵達災區現場後立即與第1梯次搜救人員集結，前往強震災區搜救失聯者並協助救援行動。

台北市長蔣萬安7日下午5時再次前往北市消防局為搜救隊執行國際人道救援勤務同仁加油打氣，同時表示因災區天候狀況不佳且接連發生數百次餘震，另外也傳出多達40名消防隊員在體育館進行人命搜救時，被倒塌的建築物壓住，他特別提醒搜救同仁於全力救災過程中，務必注意自身安全及保暖。